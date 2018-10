Stau in NRW: Berufsverkehr kommt nur langsam voran - Staus auf A40 und A57

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Am Mittwochmorgen gibt es zahlreiche Staus in NRW. Besonders auf den Autobahnen A40 und A57 müssen Autofahrer Geduld mitbringen. Der Berufsverkehr stockt. Auf einigen Straßen geht derzeit nichts mehr.

Am Mittwochmorgen behindern an einigen Stellen in NRW Baustellen und Unfälle den Verkehr. Viele Menschen sind zurzeit auf dem Weg zur Arbeit, insgesamt gibt es derzeit mehr als 230 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 7.55 Uhr Uhr): Auf der A3 Arnheim Richtung Köln zwischen dem Kreuz Oberhausen und Oberhausen-Lirich hat es einen Unfall gegeben, die Bergungsarbeiten laufen. Dort staut sich der Verkehr auf sechs Kilometern. Auf der Strecke Köln Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Hilden und Kreuz Ratingen-Ost stockt der Verkehr auf sechs Kilometern.