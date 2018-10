Stau in NRW: Berufsverkehr auf A46 und A57 gerät ins Stocken

Verkehrslage in NRW : Volle Straßen im Berufsverkehr - lange Staus auf A46 und A57

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Am Montagmorgen gibt es zahlreiche Staus in NRW. Besonders auf den Autobahnen A46 und A57 müssen Autofahrer zum Wochenbeginn Geduld mitbringen. Es gab auch Unfälle am Morgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montagmorgen behindern an einigen Stellen in NRW Baustellen und Unfälle den Verkehr. Viele Menschen sind zurzeit auf dem Weg zur Arbeit, insgesamt gibt es mehr als 310 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 7.57 Uhr):

Auf der A46 Wuppertal in Richtung Düsseldorf staut sich der Verkehr zwischen Wuppertal-Elberfeld und Haan-Ost auf sechs Kilometern. Zwischen dem Kreuz Holz und dem Kreuz Neuss-West stockt der Verkehr auf zehn Kilometer Länge.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A57 in Richtung Köln stockt der Verkehr zwischen Dormagen und dem Kreuz Köln-Nord auf zehn Kilometern an einer Baustelle. Zwischen Moers-Hülsdonk und dem Kreuz Meerbusch stockt der Verkehr auf zehn Kilometer Länge.

Auf der A1 in Richtung Köln zwischen Euskirchen und Frechen hat sich ein Unfall ereignet. Dort gibt es derzeit acht Kilometer Stau. In Richtung Dortmund zwischen Hamm-Bockum/Werne und Hamm/Bergkamen stockt der Verkehr auf einer Länge von etwa drei Kilometern. Auf der Strecke Dortmund Richtung Köln zwischen Westhofener Kreuz und Volmarstein stockt der Verkehr auf acht Kilometern Länge. Zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen staut sich der Verkehr auf einer Länge von sechs Kilometern. In Richtung Köln zwischen Gleuel und dem Kreuz Köln-Nord gibt es sieben Kilometer stockenden Verkehr. Dort hat es einen Unfall gegeben.

Auf der A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen und dem Kreuz Kaiserberg muss mit einer Verzögerung von etwa sieben Kilometer stockendem Verkehr gerechnet werden. Zwischen dem Kreuz Hilden und dem Kreuz Ratingen-Ost stockt der Verkehr an einer Baustelle auf sechs Kilometern.

Auf der A52 Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Hardt und Mönchengladbach-Neuwerk stockt der Verkehr auf einer Länge von sieben Kilometern an einer Baustelle.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(mro/mba)