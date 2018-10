Stau in NRW: Autofahrer kommen auf A40, A46, A52 und A57 nur langsam voran

Düsseldorf Am Mittwochmorgen müssen Autofahrer auf vielen Straßen in NRW wieder mehr Zeit einplanen. Vor allem auf den Autobahnen 40, 46, 52 und 57 stockt und staut sich der Verkehr. Eine Übersicht.

Insgesamt gibt es derzeit mehr als 150 Kilometer Stau oder stockenden Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in NRW (Stand: 7.50 Uhr):

Auf der A1 Dortmund Richtung Köln löst sich der Stau zwischen Burscheid und Köln-Niehl langsam auf. Autofahrer müssen aber noch mit stockendem Verkehr rechnen. Der Grund ist ein Unfall auf der Strecke am frühen Morgen.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Auf der A40 geht es nur stockend voran. Zwischen Moers-Zentrum und Duisburg Homberg staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Duisburg auf einer Strecke von derzeit zwei Kilometern. Wer aus Essen kommt und auf der A40 in Richtung Duisburg fährt, muss ebenfalls mehr Zeit einplanen: Zwischen Mülheim-Dümpten und Duisburg-Kaiserberg stockt der Verkehr auf einer Länge von mehreren Kilometern. In der Gegenrichtung geht es zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum auf der A40 ebenfalls mehrere Kilometer nur langsam voran