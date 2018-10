Stau in NRW: Autofahrer kommen am Montag auf A2, A40, A46 und A52 nur langsam voran

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Trotz der Herbstferien müssen Autofahrer am Montagmorgen auf vielen Straßen in NRW mehr Zeit einplanen. Vor allem auf den Autobahnen 2, 40, 46 und 52 stockt der Verkehr. Eine Übersicht.

Es sind zwar gerade Herbstferien und viele Menschen im Urlaub. Trotzdem beginnt die Woche für etliche Autofahrer in Nordrhein-Westfalen mit einer Geduldsprobe: Insgesamt gibt es derzeit knapp 70 Kilometer Stau und stockenden Verkehr in NRW. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region (Stand: 9.25 Uhr):