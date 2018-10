Stau in NRW: Autofahrer kommen am Dienstag auf A3, A40, A46 und A57 nur langsam voran

Düsseldorf Trotz der Herbstferien sind viele Pendler am Dienstag in NRW unterwegs. Vor allem auf den Autobahnen 3, 40, 46 und 57 stockt und staut sich der Verkehr. Wo Autofahrer mehr Fahrzeit einplanen müssen, zeigt unsere Übersicht.

Es sind zwar gerade Herbstferien und einige Menschen im Urlaub. Trotzdem sind viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen unterwegs - entsprechend voll sind die Hauptverkehrsstrecken. Insgesamt gibt es derzeit rund 90 Kilometer Stau und stockenden Verkehr in NRW. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region (Stand: 7.20 Uhr):

Die A3 ist in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Bad Honnef/Linz weiterhin gesperrt. Am Montag waren dort mehrere Fahrzeuge ineinander gekracht. Die Aufräumarbeiten dauern an. „Wir gehen davon aus, dass die Sperrung bis 8 Uhr bestehen wird“, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.