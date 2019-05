Staus in NRW : Auf der A4 Richtung Aachen stockt es auf zehn Kilometer

Staus in NRW

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Dienstagmorgen viel Geduld. Auf der A4 geht es heute nur langsam vorwärts. Ein Überblick über die größten Verkehrsbehinderungen.

Autofahrer müssen sich am Dienstag im Berufsverkehr auf mehrere Staus in NRW einstellen. Um 8 Uhr gibt es rund 180 Kilometer Stau. Wir zeigen, wo Sie am längsten brauchen.