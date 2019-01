Verkehr in NRW: An diesen 10 Autobahnbaustellen droht 2019 der längste Stau

An diesen 10 Autobahnbaustellen droht 2019 der längste Stau

Verkehr in NRW

Autos stehen in einer Baustelle auf der A40 im Stau (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Viele Autofahrer werden im neuen Jahr auf ihre altbekannten Stau-Strecken treffen - und neue kommen hinzu. Immer häufiger sind Arbeiten an maroden Brücken der Grund.

Auch 2019 werden viele Staus die Nerven von Pendlern und Reisenden auf Autobahnabschnitten in NRW strapazieren. Die größten Belastungsproben warten wieder auf diversen Strecken der A1. Hauptursache: Baumaßnahmen an Brücken.

Die Verkehrszentrale des Landesbetriebs Straßen.NRW in Leverkusen hat die Baustellen mit dem höchsten Staurisiko an den neuralgischen Anschlussstellen (AS), Autobahnkreuzen (AK) und -dreiecken (AD) errechnet. Wir zeigen die „Top 10“ für 2019 im Überblick: