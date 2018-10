Stau in NRW am Montag: Zehn Kilometer stockender Verkehr auf A57 zwischen Moers und Meerbusch

Verkehrslage in NRW : Sechs Kilometer Stau auf der A59

Stau auf einer Autobahn (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Am Montagmorgen gibt es einige Staus in NRW. Vor allem auf der A57 und A59 in Richtung Köln und auf der A46 rund um Düsseldorf und Neuss brauchen Autofahrer Geduld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Menschen sind zur Zeit auf dem Weg zur Arbeit. Am Montagmorgen behindern vor allem Baustellen und Unfälle den Verkehr - insgesamt gibt es mehr als 180 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 7.59 Uhr):

Besonders betroffen ist zum Wochenstart die A57: In Richtung Köln brauchen Pendler zwischen dem Kreuz Moers und dem Kreuz Meerbusch Geduld. Der Verkehr stockt auf einer Länge von zehn Kilometern. Zwischen Dormagen und Köln-Longerich stockt der Verkehr auf acht Kilometer Länge. In Richtung Krefeld gibt es sieben Kilometer stockenden Verkehr zwischen Dormagen und dem Dreieck Neuss-Süd.

Autofahrer auf der A59 in Richtung Köln stehen zwischen dem Dreieck Monheim-Süd und Rheinallee in einem sechs Kilometer langen Stau.

Auch die A46 ist zu Beginn der Woche viel befahren: In Richtung Düsseldorf brauchen Pendler zwischen Wuppertal-Varresbeck und Haan-Ost Geduld: Es gibt vier Kilometer stockenden Verkehr. Zwischen Jüchen und dem Kreuz Neuss-West stockt der Verkehr auf einer Länge von sieben Kilometern. In Richtung Wuppertal gibt es einen drei Kilometer langen Stau zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg.

Auf der A3 in Richtung Köln zwischen Solingen und Leverkusen-Opladen gibt es stockenden Verkehr auf sieben Kilometern. Wegen Bauarbeiten sind dort nur zwei Fahrstreifen frei. Außerdem ist die Ausfahrt Opladen bis Dienstagmorgen gesperrt.

Auf der A1 in Richtung Köln zwischen Köln-Lövenich und Kreuz Köln-Nord stockt der Verkehr an einer Baustelle auf einer Länge von fünf Kilometern.

Ebenfalls betroffen ist die A52 in Richtung Düsseldorf: Autofahrer brauchen zwischen dem Kreuz Mönchengladbach und Mönchengladbach-Neuwerk länger. Grund dafür sind fünf Kilometer stockender Verkehr.

Auf der A40 in Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Rheinhausen und Rheinbrücke Neuenkamp staut sich der Verkehr an einer Baustelle auf drei Kilometern.

Auf der A42 in Richtung Dortmund staut sich der Verkehr zwischen dem Kreuz Essen-Nord und Herne-Wanne auf zehn Kilometern. Dort sind nur zwei Fahrstreifen frei.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(mba)