Stau in NRW am Mittwoch: Mehrere Staus auf A46 und A43

Stau in NRW

Düsseldorf Am Mittwochmorgen stockt und staut sich der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Vor allem auf der A46 und der A40 rund um Wuppertal und Dortmund brauchen Autofahrer Geduld.

Viele Menschen sind zur Zeit auf dem Weg zur Arbeit. Am Mittwochmorgen gibt es aktuell mehr als 140 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen (Stand: 7.50 Uhr). Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen:

Auf der A40 in Richtung Duisburg stockt der Verkehr zwischen Duisburg-Rheinhausen und Rheinbrücke Neuenkamp auf zwei Kilometern Länge wegen einer Baustelle. Auch zwischen Mülheim-Heimaterde und Essen-Holsterhausen in Richtung Duisburg gibt es rund drei Kilometer stockenden Verkehr. Und zwischen Bochum-Wattenscheid und Essen-Kray in Richtung Essen stockt der Verkehr auf vier Kilometern Länge.