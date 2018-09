Stau in NRW am Dienstagmorgen: Mehr als 190 Kilometer stockender Verkehr auf den Autobahnen

Düsseldorf Am Dienstagmorgen stockt und staut sich der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Vor allem auf der A52, der A46 und anderen Strecken rund um Düsseldorf und Köln brauchen Autofahrer Geduld.

Viele Menschen sind wieder auf dem Weg zur Arbeit. Am Dienstagmorgen gibt es bislang mehr als 190 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen (Stand: 8:30 Uhr). Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen:

Auf der A40 in Richtung Duisburg staut sich der Verkehr zwischen Moers-Zentrum und Rheinbrücke Neuenkamp (plus zehn Minuten). Geduld ist auch auf der A46 gefragt: In Richtung Düsseldorf gibt es stockenden Verkehr zwischen Jüchen und Neuss-West auf etwa acht Kilometern. Deshalb dürfte die Fahrt auf dieser Strecke rund 20 Minuten länger dauern.

Mehr Zeit brauchen auch diejenigen, die am Dienstagmorgen über die A57 in Richtung Köln unterwegs sind: Zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld-Zentrum stockt der Verkehr auf einer Strecke von etwa acht Kilometern. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um mehr als 20 Minuten. Weiter südlich auf der A57 in Richtung Köln stockt der Verkehr zwischen Dormagen und Köln-Chorweiler auf etwa sechs Kilometern (etwa plus 15 Minuten).