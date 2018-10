Stau in NRW am Dienstag: Fünf Kilometer stockender Verkehr auf A46 und A57

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Am Dienstagmorgen gibt es viele Staus in NRW. Vor allem auf der A46 und der A52 brauchen Autofahrer Geduld. Die längsten Wartezeiten gibt es rund um Düsseldorf und Neuss.

Am Dienstagmorgen behindern an einigen Stellen in NRW Baustellen und Unfälle den Verkehr. Viele Menschen sind zur Zeit auf dem Weg zur Arbeit, insgesamt gibt es mehr als 150 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen (Stand: 8.07 Uhr):