Stau in NRW: A52 Richtung Düsseldorf ist dicht

Verkehrslage in NRW : A52 Richtung Düsseldorf dicht - Autofahrer stehen im Stau

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Auf der A52 kommen Autofahrer am Mittwochmorgen nur langsam voran. Der Verkehr staut sich an mehreren Stellen. Aber auch auf anderen Strecken in NRW müssen Pendler mehr Zeit einplanen. Ein Überblick.

Auf vielen Strecken in NRW kommen Autofahrer am Mittwochmorgen nur langsam voran. Es gibt mehr als 270 Kilometer Stau und stockenden Verkehr (Stand: 7.30 Uhr). Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.

Geduld brauchen Autofahrer auch auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf: Zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West stockt der Verkehr auf einer Strecke von 10 Kilometern. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um ewa 20 Minuten.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A52 Roermond Richtung Düsseldorf müssen Autofahrer immer wieder abbremsen. Zwischen Kreuz Mönchengladbach und Büderich bilden sich auf einer Strecke von 20 Kilometern immer wieder Staus. Die Fahrzeit verlängert sich um etwa 45 Minuten.

Auf der A57 Nimwegen Richtung Köln stockt der Verkehr zwischen Moers-Hülsdonk und Krefeld-Zentrum auf einer Strecke von 10 Kilometern. es dauert etwa 30 Minuten länger. Weiter südlich geht es ebenfalls nur schleppend voran: Auf der A57 Krefeld Richtung Köln müssen Autofahrer zwischen Dormagen und Kreuz Köln-Nord etwa 20 Minuten mehr einplanen - hier gibt es etwa 7 Kilometer stockenden Verkehr. In der Gegenrichtung Köln Richtung Krefeld stockt der Verkehr auf der A57 zwischen Köln-Chorweiler und Dreieck Neuss-Süd. Es dauert dadurch etwa 20 Minuten länger.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(mlat)