Verkehrslage in NRW : 20 Kilometer Stau zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Auf den Autobahnen in NRW gibt es am Montagmorgen fast 400 Kilometer Stau. Auf der A52 von Gladbach in Richtung Düsseldorf geht auf 20 Kilometern nichts mehr. Ein Überblick über die größten Verkehrsbehinderungen.

Auf vielen Strecken in NRW kommen Autofahrer am Montagmorgen nur langsam voran. Es gibt fast 400 Kilometer Stau und stockenden Verkehr (Stand: 8 Uhr). „Besonders viele schwere Unfälle mit Personenschaden haben wir an diesem Morgen zwar nicht“, sagt eine Sprecherin der Autobahnpolizei Düsseldorf, „trotzdem ist natürlich viel los auf den Straßen. Dazu das Regenwetter und der Wochenstart - das sorgt für viel Verkehr.“ Hier lesen Sie, warum es im November besonders viel Stau auf den Straßen gibt. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.

Auf der A46 gibt es gleich in beide Richtungen stockenden Verkehr. Zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Haan-Ost geht es auf 15 Kilometern nur stockend voran. In der Gegenrichtung (Heinsberg Richtung Düsseldorf) staut sich der Verkehr zwischen dem Kreuz Holz und dem Kreuz Neuss-West auf mehr als zehn Kilometern. In Höhe der Anschlussstelle Elberfeld hat es am Montagmorgen einen leichten Auffahrunfall gegeben. Zwar sind inzwischen dort alle Fahrstreifen wieder frei. Der Verkehr staut sich aber immer noch.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A52 (Roermond Richtung Düsseldorf) gibt es zwischen Mönchengladbach-Hardt und Büderich etwa 20 Kilometer Stau. Wer über die A61 aus Richtung Venlo kommend auf die A52 fahren möchte, muss zwischen Viersen-Süchteln und Mönchengladbach Nordpark zudem mit sechs Kilometern stockendem Verkehr rechnen.

Auf der A57 (Nimwegen Richtung Köln) staut sich der Verkehr zwischen Kamp-Lintfort und dem Kreuz Meerbusch auf 15 Kilometern. In der Gegenrichtung gibt es zwischen dem Kreuz Köln-Nord und dem Dreieck Neuss-Süd ebenfalls 15 Kilometer Stau.

Auf der A59 (Dinslaken Richtung Duisburg) gibt es zwischen Dinslaken-Hiesfeld und Duisburg-Ruhrort nach einem Unfall neun Kilometer Stau.

(jco/siev)