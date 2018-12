Verkehr in NRW: 10 Kilometer Stau auf A46 Richtung Düsseldorf

Verkehr in NRW

Düsseldorf Zum Wochenbeginn füllen sich die Autobahnen in NRW schnell. Ein Überblick über die größten Verkehrsbehinderungen.

Am Montagmorgen gibt es wieder viel Stau und stockenden Verkehr auf den Autobahnen in NRW. Um 8.11 Uhr gibt es bereits rund 270 Kilometer Stau. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor rutschigen Straßen. Wir geben einen Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region.