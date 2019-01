Bilanz für 2018: Rund 96.000 Kilometer Stau auf NRW-Autobahnen

Autos stehen in einer Baustelle auf der A40 im Stau (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Kleiner Lichtblick in der Stau-Bilanz von NRW: Zwischen Januar und November 2018 hat sich die Gesamtstaulänge auf den Autobahnen im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um drei Prozent verringert.

knapp 3078 Kilometer weniger als 2017. Die schlechte Nachricht für Autofahrer in Nordrhein-Westfalen: Insgesamt kamen in den ersten elf Monaten 2018 dennoch fast 96.000 Stau-Kilometer zusammen. Das geht aus Zahlen des Landesverkehrsministeriums hervor, die die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf ausgewertet hat.