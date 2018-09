Stau auf A3, A46 und A57: Die aktuelle Verkehrslage

So läuft es auf den Autobahnen in NRW

Düsseldorf Am Montagmorgen stockt der Verkehr auf vielen Autobahnen in NRW. Besonders auf der A46 rund um Düsseldorf und Neuss ist viel los. Wegen eines Unfalls staut es sich auch auf der A3.

Autofahrer müssen zum Wochenstart am Montag Geduld mitbringen. Bereits am frühen morgen (Stand: 7.25 Uhr) gibt es in der Region rund 140 Kilometer Stau. Wir sagen Ihnen, wo es besonders hakt.