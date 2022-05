Statistik für 2021 : Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in NRW ist übergewichtig

Düsseldorf Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Nordrhein-Westfalen war 2021 übergewichtig. Gemessen am Body-Mass-Index (BMI) galten 53,4 Prozent der erwachsenen Bevölkerung als übergewichtig, darunter 17,6 Prozent als adipös.

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Nordrhein-Westfalen war 2021 übergewichtig. Gemessen am Body-Mass-Index (BMI) galten 53,4 Prozent der erwachsenen Bevölkerung als übergewichtig, darunter 17,6 Prozent als adipös, erklärte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch in Düsseldorf mit Blick auf den Europäischen Adipositas-Tag (21. Mai 2022). Unter den Männern lag der Anteil der Übergewichtigen mit 63,8 Prozent höher als unter den Frauen (42,8 Prozent).