Bildung, Miete und Co. Statistisches Landesamt befragt 80.000 NRW-Haushalte für Mikrozensus

Das Statistische Landesamt will in diesem Jahr wieder rund 80.000 Haushalte in Nordrhein-Westfalen zu ihren Lebensgewohnheiten befragen. Am Dienstag informierte IT.NRW über den Start des sogenannten Mikrozensus. Die Statistiker sammeln dabei Daten aus verschiedenen Lebensbereichen - zum Beispiel zur Höhe der Miete, zur Bildung, zum Migrationshintergrund und zur Zahl der Familien mit Kindern.