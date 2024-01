Statistisches Landesamt Immer weniger kleine Bauernhöfe in NRW

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in NRW ist in den vergangenen Jahren auf demselben Niveau geblieben. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mit Verweis auf die jüngste Agrarstrukturerhebung mitteilte, bewirtschafteten 2023 insgesamt 33.570 landwirtschaftliche Betriebe eine Fläche von knapp 1,49 Millionen Hektar. Die Gesamtzahl der Betriebe sei damit im Vergleich zur Landwirtschaftszählung aus dem Jahr 2020 nur minimal um 0,1 Prozent zurückgegangen (33.611 Betriebe).