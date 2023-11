Aktuelle Statistik Sterblichkeit in NRW 2022 leicht gestiegen

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr laut Landesstatistikamt 234 176 Personen gestorben. Umgerechnet auf die gesamte NRW-Bevölkerung waren das rechnerisch 13 Sterbefälle je 1000 Einwohner, teilte IT.NRW am Dienstag mit. Das bedeute etwa eine verstorbene Person mehr je 1000 Einwohner als 2021 – mit einem Wert von damals 12,3. In den drei Jahren vor der Pandemie – also 2017 bis 2019 – war die durchschnittliche Sterbeziffer demnach mit 11,6 niedriger ausgefallen.