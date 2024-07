Start des Kitajahres in NRW Damit es leichter wird – zehn Leitsätze vom Experten zur Kita-Eingewöhnung

Es ist der erste große Schritt in Richtung Selbstständigkeit: die Kita. Am 1. August beginnt traditionell das Kitajahr, und damit steht vielen Familien die Eingewöhnung bevor, was oft für Tränen sorgen kann. Warum das kein Problem ist und wie sie leichter durch diese Zeit kommen, weiß Christian Lüdke. Er ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut und hat zehn Leitsätze formuliert, mit denen dieser wichtige Schritt einfacher wird.