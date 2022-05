Schutz vor Überflutungen : Starkregengefahrenkarten ermöglichen Überflutungsrisiken abzuschätzen

Starkregenereignisse treffen Deutschland immer häufiger. Auch aktuell droht wieder eine Gewitterlage. Mit Starkregengefahrenkarten können Sie ihre individuelle Gefahr abschätzen.

Aktuell ziehen mehrere Unwetter über Deutschland. Die Menschen müssen sich besonders am Freitag auf schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst wird NRW am stärksten betroffen sein: Die Rede ist von einer extremen Gefahrenlage in NRW. In solchen Situationen fragen sich immer mehr Menschen, inwieweit sie selber und ihr Zuhause durch Überflutungen gefährdet sind. Bei einem hohen Risiko könnten rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergriffen werden.