Gefährdete Bereiche bei Hochwasser : Starkregengefahrenkarte für ganz NRW abrufbar

Düsseldorf Auf einer interaktiven Karte lässt sich grundstücksscharf nachvollziehen, welche Gefahren bei Starkregenereignissen drohen. NRW ist die erste Teilregion, für die eine solche Karte komplett vorliegt.

Seit Donnerstag liegt für alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen eine interaktive Starkregengefahrenkarte vor. Bisher war diese Karte nur für einzelne Städte verfügbar. „Deutschland braucht eine einheitliche Karte für ganz Deutschland , an der abzulesen ist, welche Folgen Starkregen haben kann. Die Hochwasserkatastrophe im Juli hat das einmal mehr deutlich gemacht“, sagt Professor Paul Becker, Präsident des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie.

Die Hinweiskarte Starkregengefahren für NRW wird auch vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in das Fachinformationssystem Klimaanpassung integriert und dort der Öffentlichkeit digital zur Verfügung gestellt. In dem Fachinformationssystem (FIS) wird vorhandenes Wissen zu Klimafolgen und der Anpassung an den Klimawandel in NRW zusammengeführt und aufbereitet. Die Kartenanwendungen des FIS Klimaanpassung inklusive der neuen Starkregengefahrenkarten des BKG können unter www.klimaanpassung-karte.nrw.de im Handlungsfeld Hochwasserschutz aufgerufen werden.