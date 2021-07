Nach Starkregen in NRW : Aufhebung der Evakuierung in Fröndenberg geplant

Update Fröndenberg Gewitter und Starkregen ziehen über Fröndenberg und hinterlassen Chaos und Schlamm in der Stadt. Ein Damm droht zu brechen, Hunderte Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Am Dienstag könnte das Schlimmste überstanden sein.

Nach den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in Fröndenberg an der Ruhr sollen die rund 700 Anwohner am Dienstagabend wieder zurück in ihre Wohnungen können. „Wir gehen davon aus, dass heute Abend wieder alle in ihrem Bett schlafen können“, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstagmittag. Zurzeit werde die Befestigung des Hangs und die kontrollierte Öffnung des Deiches vorbereitet. Dafür sei ein Raupenfahrzeug angefordert worden.