Extremtemperaturen Städtetag fordert Anti-Hitze-Bündnis

Beteuerungen, es sei schon viel geschehen, sieht man beim Sozialverband VdK indes kritisch. Dieser mahnt seit Jahren besseren Hitzeschutz nicht nur in Großstädten, sondern auch Kreisen und Gemeinden an. „Die Kommunen haben seit 2018 Vorschläge vom Bundesumweltamt, wie sie sich beim Hitzeschutz besser aufstellen könnten“, sagte Horst Vöge, Landesvorsitzender des Sozialverbands, unserer Redaktion. „Das spielte in vielen Kommunen bis heute keine große Rolle. In den vergangenen fünf Jahren ist nicht viel passiert.“ Der VdK habe im vergangenen Sommer 35 Städte und Kreise am Niederrhein angeschrieben und nach ihren Hitzeschutzbemühungen befragt. Es habe entweder gar keine oder sehr zurückhaltende Antworten gegeben, gelegentlich die Versicherung, es seien Maßnahmen geplant. Erfolgsmeldungen habe es keine gegeben. „Das war sehr ernüchternd für uns“, so Vöge. Insbesondere Menschen in der Altersgruppe über 60 Jahren seien durch Hitze gefährdet. Die Forderungen des VdK: „Hitzeschutz muss in der Stadtplanung endlich eine echte Rolle spielen“, so Vöge. Konkret müsse man wegkommen von der „autogerechten“ Stadt und den Fokus auf Fußgänger legen. Es müsse Trinkwasserspender in den Innenstädten geben, Ruhebänke und viel mehr großflächige und schattenspendende Begrünung.