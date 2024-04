Historische Luftbilder aus NRW Ein Blick in die Vergangenheit

Die gesamte Entwicklung im Verlauf der Jahre lässt sich zudem auch als Zeitraffer abspielen. So kann man verfolgen, wie sich Städte und Gemeinden in den vergangenen 70 Jahren verändert haben. Ob nun in der eigenen Nachbarschaft, dem Heimatort der Kindheit oder dem Stadtzentrum – mithilfe des Tools lässt sich so ein Blick in die Vergangenheit werfen.