Aus Frust über Öffnungszeiten : Mann fährt mit Transporter gegen Bank-Tür

Stadtlohn Aus Frust über die verschlossene Tür einer Bankfiliale in Stadtlohn soll ein Mann mit seinem Transporter gegen ebendiese gefahren sein. Wie die Polizei im Kreis Borken ihn ausfindig machte.

Nachdem er an der nachts verschlossenen Tür einer Bank in Stadtlohn (Kreis Borken) gescheitert ist, soll ein junger Mann seinem Ärger mit Gewalt Luft gemacht haben: Er soll mit seinem Transporter gegen die Tür gefahren und dann davongebraust sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.