Hitze, Dürre, Platzmangel Der botanische Patient – Bäume in NRWs Städten kränkeln

Denn: Müssen Bäume gefällt werden, sieht es Fachleuten zufolge nicht nur für das Stadtbild, sondern auch die Gesundheit der Bewohner schlecht aus. Mehr Bäume in den Städten hätten laut einer spanischen Studie in der Fachzeitschrift „The Lancet“ im Hitze-Sommer 2015 den Tod von 2644 Menschen in ganz Europa verhindert. In den besonders warmen Monaten waren in den 93 untersuchten Städten damals 6700 Menschen wegen sogenannter Hitzeinseln gestorben. Mehr Bäume, so die Experten, hätten das Aufheizen der Städte verhindern und für kühlere Temperaturen sorgen können. Auch aus dem NRW-Umweltministerium heißt es, dass Grünflächen eine wichtige Rolle im Hinblick auf Hitze in Städten spielten. Bäume verbessern auch die Luftqualität, indem ihre Blätter Schadstoffe und Feinstaub aus der Luft filtern.