Geplante Veranstaltung in Grugahalle Stadt Essen prüft Verbot von AfD-Parteitag

Essens Oberbürgermeister und Vorsitzender im Messe Aufsichtsrat, Thomas Kufen, positionierte sich klar gegen das Parteitreffen in Essen: „Die AfD ist nicht willkommen, wir brauchen eine solche Veranstaltung nicht“, sagte der CDU-Politiker. Eine Stadtsprecherin bestätigte, dass das Treffen am kommenden Freitag auch im Sinne und auf Wunsch Kufens geplant würde. Grundsätzlich könne die Stadt Essen in der Sache aber rechtlich nichts tun, da die Vermieterin die Messe Essen als eigenständige Gesellschaft sei. Sie verwies dabei auch auf den sogenannten Kontrahierungszwang, also die gesetzliche Pflicht, unter bestimmten Bedingungen ein Vertragsangebot anzunehmen.