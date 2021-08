Verdacht der Baugefährdung : Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nach Erdrutsch in Blessem

Trümmer von Häusern liegen in der Nähe der Abrisskante in Erftstadt-Blessem. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln/Erftstadt Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass gegen den Landrat des Landkreises Ahrweiler ein Ermittlungsverfahren läuft, hat auch die Staatsanwaltschaft Köln ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – allerdings gegen Unbekannt.

Drei Wochen nach dem schweren Erdrutsch in Erftstadt-Blessem während der Flutkatastrophe in NRW hat die Staatsanwaltschaft Köln ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es gehe um den Verdacht der Baugefährdung im Zusammenhang mit der Havarie der Blessemer Kiesgrube, erklärte die Behörde am Freitag auf Anfrage. In der Stadt nahe Köln war in der Nacht zum 16. Juli der Boden nahe einer Kiesgrube am Fluss Erft weggerutscht, nachdem Starkregen bei der Flutkatastrophe die Grube geflutet hatte. Mehrere Gebäude wurden mitgerissen, es gab keine Toten.