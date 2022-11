Kategorie 3: Albernheiten und der heilige Martin



"Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin,

ritt durch Pommes und Salat,

sein Ross steht still am Cola-Automat,

Sankt Martin wirft ne Münze ein

und trinkt die Cola wie ein Schwein.



Im Schnee saß, im Schnee saß

im Schnee da saß ein alter Mann

hat Kleider an wie Supermann

Oh helft mir doch in meiner Not

sonst schmier ich mir ein Butterbrot!"