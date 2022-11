Geschichten aus der Redaktion : Unsere schönsten Kindheitserinnerungen an Sankt Martin

Foto: Pixabay / Oliver Schaulandt 8 Bilder Die schönsten Lieder zu Sankt Martin

Düsseldorf Erinnerungen an St. Martin hat fast jede und jeder. Wir haben uns in der Redaktion nach den eindrücklichsten Erinnerungen an das Fest im November umgehört. Was die Kolleginnen und Kollegen erlebt haben, lesen Sie hier.

Jedes Jahr im November reitet der heilige St. Martin durch die Städte und Gemeinden in NRW, gefolgt von Kindern mit leuchtenden Laternen, die aus voller Kehle Lieder schmettern. Ist das erste Highlight meist die Mantelteilung am Feuer, geht es danach zum traditionellen „Gripschen“ - man zieht von Haus zu Haus, singt auch hier seine Lieder und bekommt im Gegenzug Süßes. Auch hier steht das Teilen im Vordergrund. In diesem Sinne teilen auch wir aus der Redaktion unsere schönsten, lustigsten und denkwürdigsten St. Martins-Kindheitserinnerungen.

Foto: dpa/Felix Kästle Infos Sankt Martin – Fakten über den Heiligen und Martinstag

St. Martins-Mütterclique

Ein ganzer Sack voll Süßigkeiten für ein bisschen Rabimmel-Rabammel-Rabumm – für uns Kinder in den Achtzigern war Sankt Martin jedes Jahr ein Höhepunkt. Aber auch unsere Mütter kamen auf ihre Kosten. Wenn wir im Rudel mit unseren Laternen von Tür zu Tür zogen, hatte schließlich jeder seine Mama als Begleitpersonal dabei. Und für die gab es an vielen Haustüren statt Snickers oder „Nimm 2“ ein Sektchen oder ein Likörchen für den Weg. Je später der Martinsabend, desto lustiger wurde die Damengesellschaft, die sich regelmäßig beim dritten Glas "Fürst Metternich" irgendwo festquatschte. Inzwischen sind die Kinder von damals längst erwachsen, wohnen ganz woanders und haben zum Teil selber Nachwuchs. Nur die alte Martins-Mütterclique gibt es immer noch. Jedes Jahr im Herbst kommt sie zu einem – wie man hört – sehr lustigen Abend zusammen, ganz ohne Laternen und ohne Rabimmel-Rabammel. Teilen kann man schließlich nicht nur Mäntel und Bonbons, sondern auch seine Sektvorräte.

Rainer Leurs, Neuss

Falsche Beute

St. Martin ist MEIN Fest. Früher waren wir immer auch hinterher singen und haben an vielen Türen Süß gesammelt. Dies wurde hinterher dann auch immer fröhlich getauscht. So saßen wir einmal im Wohnzimmer eines Kumpels und er kam mit ner riesigen Süßschüssel an und meinte: "Guckt mal, dass wollten meine Eltern noch an die Kinder geben, die kommen. Aber jetzt kommt ja keiner mehr." Wir haben uns also fröhlich bedient, bis die Schwester kam. Es war ihr gesammeltes Süß und mein Kumpel musste seinen Beutel komplett abgeben.

Martin Brock-Konzen, Neersen (Willich)

St. Martin auf Plattdeutsch

Wir hatten in den 70er Jahren in der Grundschule auch ein St-Martins-Lied auf Plattdeutsch gelernt ("Sänta Märte Vögelkes"). Wenn wir dann von Haus zu Haus gingen, um Süßigkeiten zu sammeln, haben wir immer vorher überlegt, ob wohl jemand älteres oder jüngeres in dem jeweiligen Haus wohnt. Wenn wir ältere Bewohner vermuteten, haben wir immer das plattdeutsche Lied gesungen - und von den Omis gab es dafür dann auch immer besonders viel Süßkram, weil die sich so darüber gefreut haben, dass wir auf Moerser Platt singen.

Cornelia Brandt, Moers-Kapellen

Frische Mutzen beim Gripschen

In unserer Nachbarschaft (Hildener Westen) hat es in meiner Kindheit eine Adresse gegeben, die jedes Jahr ganz oben auf der "Gripsch-Liste" stand. Eine ältere Frau wohnte dort und hatte ihr Haus rund um St. Martin mit vielen bunten Lichtern geschmückt. Statt Schokolade oder Gummibärchen (bzw. Mandarinen oder Nüssen - wobei wir diese Häuser im nächsten Jahr mieden) gab es dort immer etwas ganz Besonderes: Die ältere Dame hat uns die leckersten Mutzen (Krapfen aus Quarkteig) gebacken, die ich jemals gegessen habe. Nachdem wir geklingelt hatten und sie die Tür geöffnet hatte, warf sie eine entsprechende Menge Teig in das heiße Fett, das sie in einem Topf auf einer Herdplatte im Windfang des Hauses auf Temperatur hielt. Wir mussten so lange Martinslieder singen, bis die Mutzen fertig waren. Das waren in der Regel mehrere Minuten. Als Belohnung gab es die wahnsinnig leckeren Krapfen, die vorher noch kurz mit Puderzucker bestreut wurden. Ein Hochgenuss für uns Steppke. Ich habe beim Schreiben dieser Zeilen tatsächlich den Geschmack auf der Zunge.

Eines Tages standen wir wieder mit unseren Laternen vor der Tür, doch dieses Mal öffnete nicht die ältere Dame, sondern ihr Sohn - er erklärte uns, dass seine Mutter vor kurzem gestorben sei. Das ist jetzt schon rund 30 Jahre her. Und ich muss jedes Jahr an St. Martin an die leckeren Mutzen denken, die wir damals mit Genuss gegessen haben. Vielleicht backe ich in diesem Jahr selbst mal welche.

Tobias Dupke, Hilden

Weckmann als Familien-Tradition

Mein Onkel hat früher in Essen-Kettwig den St. Martin gespielt und den Umzug reitend angeführt, wie zuvor schon mein Großvater als erster Nachkriegs-Martin. Ihn hoch thronend auf dem Ross im Kostüm zu sehen, war für mich als Kind, aber später auch als Erwachsene, immer ein imposanter Eindruck. Anschließend ging es mit der gesamten, sonst über ganz Deutschland verstreuten, Verwandtschaft zum gemeinsamen Weckmänner-Essen - für uns ein wichtigeres Familientreffen als an Weihnachten. Vor einigen Jahren ist mein Onkel leider gestorben, aber jedes Mal zur Martinszeit erinnere ich mich bei den bunten Laternen an unsere schöne Tradition zurück.