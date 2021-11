Erste Martinsumzüge ziehen durch NRW : „Unser Sankt Martin ist geimpft“

In der Duisburger Innenstadt findet am Freitagnachmittag einer der ersten Martinumzüge des Jahres statt. Auch in Essen und im Dortmunder Westfalenpark wird es ernst. Überall gelten strenge Regeln.

In einigen Städten in Nordrhein-Westfalen gibt es an diesem Wochenende bereits Martinsumzüge - am Freitag zum Beispiel in der Duisburger Innenstadt (16.45 Uhr). Außer den Laternen benötigen die Teilnehmer dort in diesem Jahr einen 2G-Nachweis. Das heißt: Sie müssen geimpft oder genesen sein. Auch der Darsteller von Sankt Martin müsse sich an die Hygieneregeln halten, teilten die Veranstalter mit.