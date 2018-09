St. Augustin: 30-Jährige fliegt mit Heißluftballon in Garten

Mit einem Heißluftballon ist eine 30-Jährige in Sankt Augustin mitten in einem fremden Garten gelandet. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mit einem Heißluftballon ist eine 30-Jährige in Sankt Augustin mitten in einem fremden Garten gelandet. Mangelnder Auftrieb und die hereinbrechende Dunkelheit hätten die Kölnerin am Donnerstagabend zur Landung gezwungen, teilte die Polizei am Freitag mit.