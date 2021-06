Neue Gesetzreform und Corona sind der Auslöser : Privatinsolvenzen in NRW sind drastisch angestiegen

Leipzig Die Zahl der Privatinsolvenzen steigt zu Jahresbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland deutlich. Experten führen dies vor allem auf eine Gesetzesänderung zurück. Im Laufe des Jahres dürfte aber auch die Corona-Krise durchschlagen.

Die nördlichen Bundesländer waren dabei weiterhin stärker betroffen als der Süden Deutschlands. So führte Bremen die Statistik mit 76 Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohnern an. Es folgte Hamburg mit 57 Insolvenzfällen je 100.000 Einwohner. Der Bundesdurchschnitt lag in den ersten drei Monaten des Jahres bei 38 Privatpleiten je 100.000 Einwohner. Über diesem Schnitt rangierten auch die Länder Niedersachsen (52), Schleswig-Holstein und das Saarland (je 49), Mecklenburg-Vorpommern (47) sowie Nordrhein-Westfalen (45). Am wenigsten Privatinsolvenzen je 100 000 Einwohner wurden den Angaben zufolge in Bayern (26), Hessen (29) und Thüringen (30) gemeldet.