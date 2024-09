Offiziell eröffnet Neue Brücke quert Emscher und Rhein-Herne-Kanal: „Symbol des Wandels“

Die „Sprung über die Emscher“ genannte Brücke soll dabei das neue Selbstbewusstsein und die Aufbruchstimmung in der Region symbolisieren, die einst von offenen und stinkenden Schmutzwasserläufen geprägt war. Nun erlebe man von der Brücke aus einen „ganz tollen Ausblick auf die neue Naturidylle an der Emscher“, so Frank Dudda, Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft.