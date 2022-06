Fahndung mit Polizeihubschrauber : Automatensprengung in Sprockhövel – Tatverdächtige flüchten mit Auto

Automatensprengung in Sprockhövel – Tatverdächtige flüchten mit Auto

Sprockhövel Mit zwei herbeigeführten Explosionen sprengten drei unbekannte Täter in Sprockhövel einen Geldautomaten. Durch die Wucht der Detonation wurden Foyer und Gebäude stark beschädigt. Die Tatverdächtigen konnten fliehen.

Gegen 01.36 Uhr sprengten drei unbekannten Täter mittels zwei herbeigeführten Explosionen einen Geldautomaten eines an der Mittelstraße gelegenen Geldinstitutes. Die Täter flüchteten anschließend in einem schwarz-matten Fahrzeug (vermutlich Audi) in Fahrtrichtung BAB 43 (Anschlussstelle Sprockhövel). Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen inklusive eines Polizeihubschraubers verliefen ohne Erfolg.

Zur Höhe der Beute können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.