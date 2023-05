Gemeinsamer Test mit Banken Wenn die Polizei selbst Geldautomaten sprengt

Exklusiv | Düsseldorf · Die Sicherheitsbehörden in NRW und Niedersachsen intensivieren den Kampf gegen die Geldautomatensprenger. Aus welchem Grund die Polizei nun selbst Geldautomaten gesprengt hat und was es mit einem deutsch-niederländischen Geheimtreffen in Düsseldorf auf sich hat.

26.05.2023, 09:58 Uhr

Eingefärbte Geldscheine nach einem Geldautomaten-Sprengtest der Polizei. Foto: RP/Innenministerium NRW

Im Kampf gegen die kriminellen Geldautomatensprenger wollen Banken und Polizei gemeinsam die Automaten besser vor solchen Attacken schützen. Um herauszufinden, wie das am besten gewährleistet werden kann, führten die Länderpolizeien aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gemeinsam mit Sicherheitsexperten verschiedener Kreditinstitute selbst Sprengungen an Geldautomaten durch. Bei den Tests wurden laut NRW-Innenministerium neue Sicherungssysteme einem Härtetest unterzogen; insbesondere Färbesysteme wurden auf ihre Effektivität hin getestet.