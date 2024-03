Kampf gegen Geldautomaten-Sprenger „46 Sekunden, zack, auf ist das Ding“

Nach Angaben des NRW-Innenministeriums hat vor allem die Sonderkommission Begas großen Anteil an den rückläufigen Angriffen auf die Geldautomaten. Die aus vier Ermittlern bestehende Ermittlungseinheit war erst vor zwei Jahren gegründet worden. In dieser Zeit konnten 47 Täter in NRW festgenommen werden. Zusätzlich halfen Informationen der deutschen Ermittlern den Fahndern in den Niederlanden, weitere 127 Tatverdächtige zu inhaftieren, bei denen es sich mutmaßlich um Hintermänner handelt. Denn nach wie vor stammt der Großteil der Täter (80 Prozent) aus den Niederlanden – genauer gesagt aus den Gegenden von Amsterdam und Utrecht. Die meisten von ihnen haben einen marokkanischen Migrationshintergrund. Sie kommen zur Begehung der Taten mit hochmotorisierten Autos über die Grenze nach NRW – oder leihen sich die Fahrzeuge hier. Dabei fahren sie aber nicht mehr so häufig mit schwarzen Audis RS wie noch in den Anfangszeiten der Sprengungen, sondern benutzen auch deutlich unauffälligere Fahrzeuge. Für ihre Taten benutzen sie selbst gebaute Sprengsätze mit Schwarzpulver. „46 Sekunden, zack, dann ist das Ding auf“, sagte Reul exemplarisch zu einer Sprengung eines Automaten.