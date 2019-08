Auch Durchsuchungen in NRW : Sprengstoff-Plattform „xplosives.net“ stillgelegt

Göttingen/Dorsten Immer größer, immer lauter, immer gewaltiger sollten die Explosionen sein. Im Internet entstand ein makabrer Wettbewerb mit Sprengstoffen - für jeden frei zugänglich. Rund 1000 Polizisten setzten dem ein Ende.

Eine gewaltige Explosion jagt durch den Wald, der entstandene Krater: mannstief. Videos wie diese zeigt die Polizei in Göttingen, um zu verdeutlichen, welche Gefahr hinter der Internet-Plattform „xplosives.net“ stand. Rund 360 Mitglieder waren dort aktiv, um sich über Sprengstoffe auszutauschen und womöglich auch damit zu handeln. Anleitungen zum Bau von Kriegswaffen und Bomben - nicht versteckt im Darknet, sondern frei abrufbar für jeden, ohne besondere technische Vorkenntnisse. Bis am Dienstagmorgen um 4.30 Uhr die Polizei zugriff, gleichzeitig in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien.