Trotz Reanimierung : Zweijähriger ertrinkt bei Badeunfall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen In einem beliebten Freizeitbad in Gelsenkirchen ist am Montag ein zweijähriger Junge leblos in einem Becken gefunden worden. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in diesem Jahr.

Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag im Frei- und Hallenbad „Sport-Paradies“. Der zwei Jahre alte Junge wurde einem Polizeisprecher zufolge von Besuchern des Bads leblos im Nichtschwimmerbecken entdeckt.

Wie die Behörde am frühen Dienstagmorgen mitteilte, versuchten Schwimmbadpersonal und alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr sofort, das Kind zu reanimieren. Trotzdem starb der Junge im Krankenhaus, teilte die Pressestelle des Bades mit. „Wir alle sind zutiefst erschüttert und können unsere Fassungslosigkeit kaum in Worte fassen. Unser ganzes Mitgefühl gilt jetzt den Eltern und allen Angehörigen des Kindes“, sagte der Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich Köllmann. Das Bad blieb nach dem Unfall am Montag zunächst geschlossen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei wäre der Junge syrischer Herkunft mit Wohnsitz in Bochum in wenigen Tagen drei Jahre alt geworden.

Erst im Januar war in Gelsenkirchen in einem anderen Bad, dem Zentralbad, eine Fünfjährige ertrunken. Auch dieses Mädchen, das ebenfalls syrischer Herkunft war, konnte nicht reanimiert werden und starb im Krankenhaus.

(juju/hebu/dpa)