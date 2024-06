Angeblich fehlendes Leistungsprinzip Sind die Sportfeste in den Grundschulen zu lasch?

Felix, Nuri und Theo haben sich in den Schatten gesetzt. Sie trinken gierig aus ihren Trinkflaschen, die sie von Zuhause mitgebracht haben. Die Jungs sind noch völlig außer Puste, aber glücklich. Ihre Köpfe sind knallrot, Schweiß perlt in ihren Gesichtern, es ist heiß an diesem Donnerstagmorgen Ende Juni. „Wir haben gewonnen“, sagt Nuri. „Und ich habe ein Tor geschossen“, sagt er. „Und ich auch“, ruft Theo. „Und ich habe eins vorbereitet“, raunt Felix. Die drei Siebenjährigen haben gerade die erste Sportprüfung hinter sich, ein Fußballspiel gegen eine Parallelklasse. „Das war megacool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beim Sportfest Fußball spielen. Mein Vater hatte mir vorher was von Weitwurf, Weitsprung und Rennen gesagt“, berichtet Theo. „Gut, dass das nicht so war.“