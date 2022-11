Europapokal-Rückspiel am Donnerstagabend : 200 gewaltbereite Nizza-Fans in Kölner Altstadt

Köln Vor dem Conference-League-Rückspiel des 1. FC Köln gegen Nizza am Donnerstagabend sind die ersten Fans aus Frankreich in Köln eingetroffen. Sie werden von Polizeikräften begleitet.

Die Polizei hat sich Anfang der Woche in einem offenen Brief an die Anhänger beider Vereine gewandt. „Wer anderen das Erlebnis Fußball verderben will, erhält von uns die Rote Karte“, heißt es in dem Schreiben, das in deutscher und in französischer Sprache verfasst ist. Die Polizei geht von einer hohen Emotionalisierung gewaltbereiter Anhänger beider Clubs aus. Im Brief heißt es: „Szenen wie in Nizza dürfen sich in Köln nicht wiederholen!“