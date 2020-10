Teilnahme ist kostenlos : Virtuelles Brettspiel statt Messehallen: „Spiel.digital“ beginnt

Essen Für viele Spielefans ist die internationale Spielemesse in Essen jedes Jahr im Herbst ein wichtiger Termin. Wegen der Corona-Pandemie findet die große Neuheiten-Schau 2020 nur im Internet statt. Gespielt werden soll trotzdem fast wie in echt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Als reine Online-Version startet an diesem Donnerstag die Messe „Spiel“, die sonst bis zu 200 000 Besucher nach Essen lockt. Wegen der Corona-Pandemie war die viertägige Publikumsmesse für Brett-, Karten- und Rollenspiele in den Messehallen abgesagt worden. Ersatzweise präsentieren ab zehn Uhr rund 450 Aussteller aus 41 Nationen etwa 1400 Neuheiten der Gesellschaftsspiel-Branche in einem digitalen Format. Mit virtuellen Spieltischen, an denen die Besucher neue Spiele ausprobieren können, und Live-Streams in vielen verschiedenen Sprachen versuchen die Messeveranstalter dem Original so nah wie möglich zu kommen, kündigten sie an. Orientierung bieten sollen 17 Themenwelten für Spielebegeisterte vom Familienspiel über Rollenspiele bis hin zu Kenner- und Expertenspielen.