Schnee und Eisregen : Lage auf NRW-Autobahnen spitzt sich zu - erste Fahrverbote

Düsseldorf/Münster Heftige Schneeverwehungen sorgen in Teilen Nordrhein-Westfalens zunehmend für Probleme auf den Autobahnen. Einige Strecken wie auf der A2 mussten gesperrt, anderswo geht es nur im Schneckentempo voran.

Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen an. Es gelte vorerst bis 12 Uhr, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Sonntagmorgen.

Die Autobahn 2 von Dortmund in Richtung Hannover musste zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost wegen des massiven Schneefalls am Sonntagmorgen zeitweise gesperrt werden. Der Winterdienst war am Bielefelder Berg nicht mehr mit dem Räumen der Fahrbahn hinterhergekommen. Nach rund zwei Stunden wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. „Der Verkehr auf den Autobahnen läuft wegen des Schneechaos in weiten Teilen zähfließend“, schrieb die Polizei bei Twitter.