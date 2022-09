Leckage an Container gemeldet : Vermeintlicher Gefahrstoffaustritt verursacht Vollsperrung der A560

Leckage an Container gemeldet

Sankt Augustin Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten am Montag einen Sattelzug auf der A560 bei Bonn. Bei einem geladenen Container war der Austritt eines möglicherweise gefährlichen Stoffes gemeldet worden.

Am Montag ist es auf der A560 bei Sankt Augustin in Richtung Bonn zu einer Vollsperrung gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, war ein Lkw gemeldet worden, aus dem gefährliche Stoffe ausgetreten sein sollten. Vermutet wurde eine Leckage an einem Übersee-Container.