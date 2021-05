Mehrere Verletzte : A1 bei Wuppertal nach schweren Unfällen gesperrt

Wuppertal/Köln Auf der A1 hat es innerhalb kurzer Zeit zwei schwere Unfälle in Höhe Wuppertal gegeben. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Autobahn Richtung Köln bleibt bis zum Mittag voll gesperrt, in Richtung Dortmund ist sie teilweise gesperrt.

Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der A1 zwischen Wuppertal- Langerfeld und Wuppertal-Ronsdorf im Bereich der Wupperbrücke sorgen am Dienstagvormittag für Stau in beiden Fahrtrichtungen. Laut Polizei gab es es schwere Unfälle, an denen ein Lkw und ein Pkw beteiligt sind. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.