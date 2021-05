Nach Sperrungen : Schwere Unfälle auf der A1 bei Wuppertal - Autobahn wieder freigegeben

Wuppertal/Köln Auf der A1 hat es innerhalb kurzer Zeit zwei schwere Unfälle in Höhe Wuppertal gegeben. Ein Mensch ist gestorben, andere wurden verletzt. Die Autobahn in Richtung Köln war den Vormittag über gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A1 Richtung Köln ist am Mittwochmorgen in der Nähe von Wuppertal ein Autofahrer getötet worden. Der Mann mittleren Alters sei bei Graupelschauer mit seinem Wagen mit einem Lastwagen zusammengestoßen, berichtete ein Polizeisprecher. Weitere Menschen wurden verletzt. Die näheren Umstände würden untersucht. Die Autobahn wurde in Richtung Köln zwischen Wuppertal-Langerfeld und Wuppertal-Ronsdorf wegen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben. Am Vormittag bildeten sich laut WDR mehr als zehn Kilometer Stau.