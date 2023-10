Neubau der Rheinbrücke Neuenkamp So lief das erste Wochenende der A40-Sperrung

Die Sperrung der A40 im Zuge des Neubaus der Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg stellt Pendler und Autofahrer in Nordrhein-Westfalen vor eine Geduldsprobe. Die Strecke gilt nicht nur als einer der wichtigsten Verkehrsadern der Region, sondern verbindet auch das Ruhrgebiet mit dem Niederrhein und den Niederlanden. Zehn Tage lang – noch bis zum 6. November – wird die A40 in beide Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg voll gesperrt. Der Verkehr soll weiträumig über die Autobahnen A57, A42 und die A59 umgeleitet werden. Doch wie gut hat das am ersten Wochenende der Sperrung funktioniert?