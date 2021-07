Nach Starkregen in NRW : Wo Sie für Unwetter-Opfer spenden können

Nach Starkregen in NRW

Eine Straße in Hagen nach dem Unwetter. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Mindestens 33 Menschen sind nach Unwettern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gestorben, viele Häuser sind zerstörte, ganze Städte und Dörfer stehen unter Wasser. Inzwischen gibt es erste Spendenkonten.

Nach den heftigen Unwettern in Teilen von Nordrhein-Westfalen und von Rheinland-Pfalz sind erste Spendenkonten für die Hochwasseropfer eingerichtet worden. So sammelt die Diakonie Wuppertal Spenden über folgendes Konto: Diakonisches Werk Wuppertal; Stadtsparkasse Wuppertal; Iban DE31 3305 0000 0000 5589 24; Bic WUPSDE33XXX, Stichwort „Hochwasser“. In Wuppertal sammelt auch die Gemeinschaftsstiftung für Wuppertal spenden. Sie haben folgendes Konto eingerichtet: Gemeinschaftsstiftung für Wuppertal; IBAN: DE43 3305 0000 0000 1157 09; BIC/SWIFT-Code: WUPSDE33XXX